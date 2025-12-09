I Malacarni Come la mafia è diventata globale | a Roma la presentazione del libro di Paola La Salvia

Roma, 9 dicembre 2025 – Domani mercoledì 10 dicembre alle ore 19.00, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica (Piazza Madama, Roma), si terrà la presentazione del libro “I Malacarni. Come la mafia è diventata globale”, scritto da Paola La Salvia e pubblicato da Gambini Editore. L’iniziativa è promossa dal senatore Antonio Salvatore Trevisi. Il volume ricostruisce la trasformazione delle mafie in attori globali, capaci di muoversi tra economia legale e mercati criminali transnazionali, sfruttando finanza, logistica e tecnologie digitali. Attraverso casi concreti e chiavi di lettura giuridiche e investigative, il libro mostra come le organizzazioni mafiose abbiano superato i confini nazionali, intrecciando alleanze con cartelli stranieri, reti corruttive e circuiti di riciclaggio sempre più sofisticati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it