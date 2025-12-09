I governi non riescono ad accordarsi su un rapporto ambientale dell’Onu

Internazionale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli stati membri delle Nazioni Unite, divisi sul futuro delle energie fossili, non sono riusciti ad accordarsi su un testo di presentazione di un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep). Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

i governi non riescono ad accordarsi su un rapporto ambientale dell8217onu

© Internazionale.it - I governi non riescono ad accordarsi su un rapporto ambientale dell’Onu

governi riescono accordarsi rapportoI governi non riescono ad accordarsi su un rapporto ambientale dell’Onu - Gli stati membri delle Nazioni Unite, divisi sul futuro delle energie fossili, non sono riusciti ad accordarsi su un testo di presentazione di un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l ... Segnala internazionale.it