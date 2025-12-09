I Goss e la conquista dell’Ambroeus | Laboratorio artistico ed educativo

I Goss, associazione teatrale di Vignate, celebra 36 anni di impegno artistico e sociale dedicato alla promozione culturale, con particolare attenzione ai giovani. La loro attività ha contribuito a creare un laboratorio creativo e educativo nel territorio, riconosciuto con il premio di benemerenza civica

Trentasei anni di arte, socialità e promozione della cultura, soprattutto a beneficio di tanti ragazzi, sul territorio di Vignate: all’associazione teatrale " I Goss " il premio di benemerenza civica " Ambroeus " 2025. È stato consegnato dal sindaco Diego Boscaro nel pomeriggio di Sant’Ambrogio, quello che anche Vignate, che condivide il patrono con il capoluogo, ormai da moltissimi anni dedica a omaggiare chi si è speso, a vario titolo, per il paese. La scelta di assegnare l’Ambrogino vignatese" a "I Goss" era stata votata ormai varie settimane fa all’unanimità. La motivazione impressa sulla targa: "Per il loro straordinario contributo trentennale nell’arte teatrale e al benessere giovanile, distinguendosi non solo come compagnia artistica ma come fondamentale laboratorio educativo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Goss e la conquista dell’Ambroeus: "Laboratorio artistico ed educativo"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Weekend da protagonista per Anna-Karin Hejidenberg, che dopo la sprint si prende anche l’inseguimento di Obertilliach. La svedese vola con un solido 18/20 e conquista la doppietta nella tappa inaugurale della IBU Cup. Ottime sensazioni anche per l’Italia: - facebook.com Vai su Facebook

I Goss e la conquista dell’Ambroeus: "Laboratorio artistico ed educativo" - Il sindaco Diego Boscaro: "Un riconoscimento per il lavoro a favore dei benessere dei nostri giovani". Riporta msn.com