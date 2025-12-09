I Google Pixel 10 migliorano parecchio le prestazioni dopo l’aggiornamento di dicembre
I test sono confortanti, ma i miglioramenti sulla user experience potrebbero essere meno tangibili delle previsioni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Google Pixel 10 più appetibili su Amazon con 100 euro di sconto ed extra valutazione usato
Super coupon in arrivo da Google per i Pixel 10, ma non per tutti
Google Pixel 10: potrebbero essere i driver obsoleti la causa della GPU sottotono
Google Pixel 10 migliorano su ogni fronte, soprattutto AI - All’evento Made by Google costellato di star, incluso il presentatore Jimmy Fallon, Stephen Curry e Jonas Brothers, sono stati presentati i terminali di Big G di decima generazione: Pixel 10, Pixel 10 ... macitynet.it scrive
