I fan sono arrabbiati e lo capisco dice Edwards

Il tecnico dei Wolves Rob Edwards ha detto di comprendere la rabbia dei tifosi del Molineux poiché alcuni tifosi hanno voltato le spalle ai suoi giocatori durante la sconfitta interna per 4-1 contro il Manchester United. Edwards ha perso tutte e quattro le partite da quando è entrato in carica, mentre i Wolves ne hanno perse otto di fila eguagliando la serie di sconfitte più lunga di sempre nella storia del campionato. Sono passati 43 anni dall'ultima volta che i Wolves hanno avuto un periodo così negativo e la retrocessione sembra già azzeccata.