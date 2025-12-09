I due volti del derby Bilò | Mi ha soddisfatto il mio Montefano Passarini | Tolentino una bella prova

Il derby tra Montefano e Tolentino si è rivelato un confronto ricco di emozioni, con opinioni contrastanti tra i protagonisti. Bilò si è espresso soddisfatto della prestazione del suo Montefano, mentre Passarini ha sottolineato l'importanza del punto conquistato dal Tolentino, evidenziando l'ottimo rendimento casalingo e il valore della prestazione.

"Abbiamo preso un punto pesante ai fini della classifica e abbiamo mantenuto l'imbattibilità casalinga". Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, tira le somme dopo il match contro il Tolentino iniziato in salita perché i cremisi si erano portati in vantaggio. "Alla fine – aggiunge l'allenatore della formazione viola – è arrivato il pareggio contro un avversario forte e di qualità. Mi è piaciuta la prestazione della mia squadra sotto tutti i punti di vista e alla fine ritengo il pareggio come un risultato giusto per quanto si è visto in campo". Il Montefano è a 3 punti dalla vetta e domenica giocherà a Montecchio, a casa di una formazione partita con obiettivi di primato.