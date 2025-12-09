I danni irreversibili dell’incomunicabilità

Lastampa.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incomunicabilità tra le potenze e l'Europa ha segnato un'epoca di tensioni e fraintendimenti. Henry Kissinger, con una battuta, evidenziava una problematica più profonda: la difficoltà di dialogo e connessione tra le parti. Questo articolo analizza come questa distanza abbia generato danni irreversibili, influenzando le relazioni internazionali e il ruolo dell'Europa nel contesto globale.

Henry Kissinger aveva un problema: «Se voglio parlare con l’Europa, non so che numero devo fare». Era una battuta, ma fotografava un’epoca: il vecchio. 🔗 Leggi su Lastampa.it

i danni irreversibili dell8217incomunicabilit224

© Lastampa.it - I danni irreversibili dell’incomunicabilità

Leggi anche questi approfondimenti

Danni irreversibili a un bambino, Fondazione dell’ospedale San Gerardo condannata a risarcire 4 milioni e 600mila euro - È la condanna decisa dal tribunale civile di Monza nei confronti della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Danni Irreversibili Dell8217incomunicabilit224