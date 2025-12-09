I danni irreversibili dell’incomunicabilità

L'incomunicabilità tra le potenze e l'Europa ha segnato un'epoca di tensioni e fraintendimenti. Henry Kissinger, con una battuta, evidenziava una problematica più profonda: la difficoltà di dialogo e connessione tra le parti. Questo articolo analizza come questa distanza abbia generato danni irreversibili, influenzando le relazioni internazionali e il ruolo dell'Europa nel contesto globale.

Henry Kissinger aveva un problema: «Se voglio parlare con l'Europa, non so che numero devo fare». Era una battuta, ma fotografava un'epoca: il vecchio.

