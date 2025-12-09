I centri per migranti in Albania faticano a decollare | il governo punta sui nuovi return hubs europei
Due anni di attesa e risultati inferiori alle aspettative. Il governo Meloni ha sempre presentato i centri in Albania come un modello innovativo per la gestione dei flussi migratori. Tuttavia, a oltre due anni dalla firma dell'intesa con il premier albanese Edi Rama, le strutture di Shëngjin e Gjader non hanno ancora raggiunto la piena operatività. I migranti effettivamente ospitati sono stati molto meno del previsto, mentre l'Italia ha già sostenuto costi considerevoli. Nelle ultime ore, però, un nuovo segnale arriva da Bruxelles: il Consiglio europeo ha approvato un accordo che definisce i criteri sui "paesi sicuri" per i rimpatri, un testo che ora dovrà essere negoziato con il Parlamento europeo.
La Lega contro centri per migranti e giovani discriminati, Tosoni (Pd): “La destra a Milano? Ormai quella di Trump”
Arezzo, irregolarità nella gestione dei centri migranti: cinque indagati e sequestro da 720mila euro alla cooperativa Desy
Orrore nei centri di accoglienza, cinque arresti: “Migranti lasciati senza cibo fino a 10 giorni”
In due centri di detenzione per persone migranti della Florida, l’Everglades Detention Facility (Alligator Alcatraz) e il Krome North Service Processing Center, abbiamo riscontrato violazioni dei diritti umani di tale gravità da costituire in alcuni casi tortura. Le con - facebook.com Vai su Facebook
Nordio: le decisioni dell’Ue sono un ottimo viatico per i centri migranti in Albania - (askanews) – Le decisioni di ieri del Consiglio Affari interni dell’Ue, sulla lista dei “paesi terzi sicuri”, in cui gli Stati membri potranno inviare i migranti irregolari in attesa ... Da askanews.it
