I centri per migranti in Albania faticano a decollare | il governo punta sui nuovi return hubs europei

Due anni di attesa e risultati inferiori alle aspettative. Il governo Meloni ha sempre presentato i centri in Albania come un modello innovativo per la gestione dei flussi migratori. Tuttavia, a oltre due anni dalla firma dell'intesa con il premier albanese Edi Rama, le strutture di Shëngjin e Gjader non hanno ancora raggiunto la piena operatività. I migranti effettivamente ospitati sono stati molto meno del previsto, mentre l'Italia ha già sostenuto costi considerevoli. Nelle ultime ore, però, un nuovo segnale arriva da Bruxelles: il Consiglio europeo ha approvato un accordo che definisce i criteri sui "paesi sicuri" per i rimpatri, un testo che ora dovrà essere negoziato con il Parlamento europeo.

