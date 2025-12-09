I centri in Albania ripartiranno? Cosa succede dopo la stretta Ue sui migranti
Il governo Meloni li considera un modello per gestire il dossier immigrazione ma finora i due centri in Albania non sono mai decollati. Sono passati più di due anni dalla firma del protocollo con Edi Rama e le strutture hanno ospitato pochi migranti rispetto alle aspettative di partenza e. 🔗 Leggi su Today.it
Verso il Consiglio Ue: dalle piazze pro Gaza ai centri in Albania, con Meloni l’Aula diventa un ring
Nei centri in Albania ci sono 25 migranti: dovevano essere trentamila, secondo Giorgia Meloni
In Albania la protesta contro i centri per migranti di Meloni: “Questo sistema non funziona, vanno smantellati”
L’ultimo rapporto sul diritto d’asilo di Migrantes stronca i centri in Albania, definiti “ai margini della democrazia”, ma il progetto voluto dal governo Meloni e finora mai realmente partito potrebbe essere resuscitato dopo il primo via libera al nuovo regolamento s - facebook.com Vai su Facebook
Dopo il Consiglio Europeo di ieri, un altro giro e un’altra corsa sulla costosissima operazione del governo Meloni: i centri in Albania. Le modifiche normative prodotte per farli funzionare non si contano più. Intanto li hanno costruiti, hanno speso un miliardo di e Vai su X
Cosa cambia per i centri migranti in Albania dopo la stretta Ue sui rimpatri - Ieri è arrivato l’ok dal Consiglio Ue Affari Interni alla stretta sui rimpatri dei migranti irregolari. Segnala fanpage.it
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it