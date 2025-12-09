I carabinieri denunciano un parcheggiatore abusivo e ne sanzionano altri 4
Controlli mirati dei carabinieri di Catania per arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle piazze e in tutti quei luoghi adibiti a parcheggio nel centro storico. I militari di piazza Dante, supportati dal 12° Reggimento “Sicilia”, in particolare, hanno denunciato per “esercizio abusivo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
