I carabinieri denunciano un parcheggiatore abusivo e ne sanzionano altri 4

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli mirati dei carabinieri di Catania per arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle piazze e in tutti quei luoghi adibiti a parcheggio nel centro storico. I militari di piazza Dante, supportati dal 12° Reggimento “Sicilia”, in particolare, hanno denunciato per “esercizio abusivo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

