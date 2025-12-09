I 5 team che affronteranno Doctor Doom
Durante un evento Disney, sono stati annunciati i cinque team di supereroi che si preparano ad affrontare Doctor Doom, il temibile antagonista di Avengers: Doomsday, in uscita il 18 dicembre 2026. Gli schieramenti ufficiali promettono grandi emozioni e battaglie epiche in attesa dell’atteso film.
Durante un esclusivo evento Disney, sono stati finalmente svelati gli schieramenti ufficiali delle squadre di supereroi pronte a a sfidare il terribile Doctor Doom, antagonista principale del film Avengers: Doomsday, che è previsto in uscita nelle sale italiane il 18 dicembre 2026. L’informazione ci arriva in esclusiva per NerdPool grazie a Sir. Creenbow ( Daniele Baldacci ), che ha avuto accesso diretto ai materiali dell’evento e ci ha condiviso nomi, dettagli e struttura dello scontro che si prepara a cambiare l’ MCU. Una battaglia epica si sta preparando. Cinque schieramenti distinti, ciascuno con una propria identità, motivazione e strategia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
? Vi aspettiamo oggi allo Stadio Comunale per il doppio match dei nostri Esordienti, che alle 15 affronteranno su doppio campo il Portomansuè 2013 e il Team LeO 2014. ? Domani invece sarà il turno degli Allievi Under 17 che ospiteranno il Cimapiave p - facebook.com Vai su Facebook
Trump attacca l’Europa e l’Ucraina: “Leader deboli, Kiev sta perdendo la guerra” thesocialpost.it
Infortunio Casale, brutte notizie per Italiano: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il ... calcionews24.com
Editoria: Iv, 'a fianco giornalisti Dire, editore garantisca regolarità stipendi' iltempo.it
Investito da un'ambulanza, dodicenne in Terapia intensiva a Genova gazzettadelsud.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Tonio Sgueglia, proprietario del Castello di Limatola, diventa Presidente di Assocastelli anteprima24.it