i 5 team che affronteranno doctor doom

Durante un esclusivo evento Disney, sono stati finalmente svelati gli schieramenti ufficiali delle squadre di supereroi pronte a a sfidare il terribile Doctor Doom, antagonista principale del film Avengers: Doomsday, che è previsto in uscita nelle sale italiane il 18 dicembre 2026. L’informazione ci arriva in esclusiva per NerdPool grazie a Sir. Creenbow ( Daniele Baldacci ), che ha avuto accesso diretto ai materiali dell’evento e ci ha condiviso nomi, dettagli e struttura dello scontro che si prepara a cambiare l’ MCU. Una battaglia epica si sta preparando. Cinque schieramenti distinti, ciascuno con una propria identità, motivazione e strategia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it