“Queste sono ore decisive per il futuro dell’Ucraina e dell’Unione europea. I falchi che da quasi quattro anni soffiano sul fuoco della guerra stanno ponendo paletti che rischiano di far saltare un accordo di pace". Mentre in Italia il presidente ucraino Zelensky viene ricevuto a Palazzo Chigi per chiedere il sostegno che serve a Kyiv, da Bruxelles l'eurodeputato del M5s Danilo Della Valle, a margine dell'evento "For Peace in Europe and the world" chiede di fermare l'appoggio all'Ucraina: "Invitiamo tutte le parti coinvolte a essere ragionevoli e prudenti: un compromesso può essere trovato. Non ci possono essere dogmi che possono sacrificare vite umane. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I 5 stelle non ascoltano Zelensky. L'eurodeputato Della Valle: "E' la Ue che chiede di continuare la guerra"