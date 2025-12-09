I 4 migliori Alta Langa premiati dal Gambero Rosso con una new entry Tre Bicchieri

Gamberorosso.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Alta Langa, prodotta nelle colline piemontesi, ha ottenuto un crescente riconoscimento internazionale grazie alla qualità delle sue bollicine. Il Gambero Rosso ha premiato i migliori produttori, tra cui una nuova entrata con Tre Bicchieri, sottolineando l'evoluzione e l'eccellenza di questa eccellenza enologica italiana.

In pochi anni le bollicine piemontesi sono passate da un quasi anonimato a una rapida crescita di fama e di vendite. Ecco le etichette che hanno raggiunto il gradino più alto del nostro podio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

