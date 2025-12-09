I 4 migliori Alta Langa premiati dal Gambero Rosso con una new entry Tre Bicchieri

L'Alta Langa, prodotta nelle colline piemontesi, ha ottenuto un crescente riconoscimento internazionale grazie alla qualità delle sue bollicine. Il Gambero Rosso ha premiato i migliori produttori, tra cui una nuova entrata con Tre Bicchieri, sottolineando l'evoluzione e l'eccellenza di questa eccellenza enologica italiana.

In pochi anni le bollicine piemontesi sono passate da un quasi anonimato a una rapida crescita di fama e di vendite. Ecco le etichette che hanno raggiunto il gradino più alto del nostro podio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

I 10 migliori spumanti Alta Langa scelti dal Gambero Rosso - Lo spumante Alta Langa Docg, prodotto non solo nelle Langhe, ma anche nel Monferrato nell’area collinare delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, è un metodo classico ottenuto in prevalenza da uve ... Come scrive gamberorosso.it