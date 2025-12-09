I 15 ospedali top d' Italia | le eccellenze concentrate al Nord solo uno al Sud

Il report fotografa le performance di 1.117 strutture: quasi 200 ospedali "rimandati" con criticità soprattutto su parto e cardiologia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - I 15 ospedali top d'Italia: le eccellenze concentrate al Nord, solo uno al Sud

Altri contenuti sullo stesso argomento

Da Gaza agli ospedali in Italia: il volo della speranza di 17 bambini palestinesi Vai su X

Quali sono gli ospedali più cari d’Italia L'Ospedale Universitario di Cagliari tra i più efficienti d'Italia per costi di degenza - facebook.com Vai su Facebook

Dai tumori ai parti agli infarti alle fratture: ecco i 15 ospedali «top» dove andare a curarsi - Il programma nazionale Esiti di Agenas certifica le strutture con livelli alti di standard e di performance in almeno sei aree terapeutiche ma dà conto della frattura tra Nord e Sud del paese con regi ... Lo riporta ilsole24ore.com