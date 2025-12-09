Humanitas Gavazzeni e Associazione Palinuro | una rete di sostegno per i pazienti con tumore alla vescica

Humanitas Gavazzeni e l’Associazione Palinuro annunciano l’avvio di una nuova collaborazione dedicata alla creazione di una comunità di supporto per i pazienti affetti da neoplasie della vescica e delle vie urinarie. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno completo, umano e continuativo ai pazienti e alle loro famiglie, integrando il percorso clinico con un accompagnamento psicologico ed esperienziale. “Il contributo di associazioni come Palinuro è essenziale per i nostri pazienti – afferma il professor Angelo Porreca, Responsabile dell’Unità di Urologia presso Humanitas Gavazzeni e docente di Humanitas University. 🔗 Leggi su Bergamonews.it