Honduras in stallo istituzionale e senza presidente | lo schema da guerra fredda degli Usa che ha avvelenato il clima politico

L'Honduras si trova in uno stato di stallo istituzionale, con le elezioni chiuse da una settimana e nessun nuovo presidente eletto. La situazione è alimentata da tensioni politiche e influenze esterne, in particolare degli Stati Uniti, che sembrano aver contribuito a creare un clima di incertezza e conflitto nel Paese.

I seggi in Honduras si sono chiusi una settimana fa. Ma il Paese non conosce ancora il successore della presidente uscente, la socialista Xiomara Castro, non gradita all'amministrazione Usa. L'elezione si è svolta sotto lo sguardo vigile di Donald Trump, che ha monitorato da vicino l'andamento del voto ed è intervenuto a più riprese per influenzare il voto degli honduregni. "La democrazia è in gioco", aveva scritto su Truth tre giorni prima del voto, ponendo gli elettori davanti a un bivio: " Maduro e i suoi narcoterroristi prenderanno il controllo? Chi difende la democrazia e la lotta contro Maduro è Tito Asfura ".

