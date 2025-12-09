Holiday gift guide |  regali profumi e attenzioni da Diptyque Aesop Amouage e Park Hyatt Milano

HOLIDAY GIFT GUIDEDIPTYQUE  Candela profumata Sapin (Abete) Holiday Collection 2025. Come la pigna della fiaba, che si ricopre di una pellicola dorata, la candela Sapin si distingue per la decorazione impreziosita da una preziosa finitura dorata, applicata a mano. L’etichetta bianca e oro coniuga le lettere danzanti di Diptyque con l’illustrazione di un abete, catturando tutto lo splendore e la poesia dell’inverno.Tra le note: Pino siberiano, resina, cedro, muschio.  ACQUA DELL’ELBA Profumatore d’ambiente Note di Natale 500 ml. La fragranza “Note di Natale”, con il suo morbido accordo speziato, attinge dalla semplicità della natura per ricreare l’atmosfera delle feste, l’incanto di un momento intimo e familiare, il calore di un abbraccio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

holiday gift guide 160regali profumi e attenzioni da diptyque aesop amouage e park hyatt milano

