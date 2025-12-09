Hojlund nelle prime quindici gare al Napoli ha numeri di maggiore spessore rispetto ad Osimhen
Nelle prime quindici partite con il Napoli, Hojlund ha dimostrato di essere più prolifico di Osimhen, contribuendo alla recente vittoria contro la Juventus con due gol. La storia delle sfide tra i partenopei e i bianconeri vede grandi prestazioni, tra cui la tripletta di Cavani e la doppietta di Osimhen nel 2023.
Il Napoli ha battuto la Juventus grazie a due gol di Hojlund. Prima di lui Cavani fece una tripletta ai bianconeri e Osimhen una doppietta nel 2023. Il Corriere del Mezzogiorno scrive di Hojlund e lo paragona proprio a Victor Osimhen e Hojlund, percorsi diversi al Napoli. “Rasmus ce l’ha fatta, ha deciso di fatto la sfida contro la Juventus con due gol da centravanti puro: attacco al primo palo su cross di Neres e ottimo lavoro di posizionamento sul secondo palo per raccogliere la deviazione di testa di McKennie. Una doppietta che ha premiato anche il suo ottimo lavoro spalle alla porta vincendo il duello con Kelly. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
#Hojlund contro #Kelly sembra Van Basten prime. #NapoliJuve Vai su X
Hojlund fa il Lukaku... A MODO SUO Dopo i due assist con Atalanta e Roma, il danese ha ritrovato la via del gol con una gran doppietta contro la Juventus, ma è sempre più evidente come Conte sia riuscito a trasformare l'ex Atalanta in un 'Big Rom' 2.0 Le - facebook.com Vai su Facebook
