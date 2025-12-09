Hojlund nelle prime quin­dici gare al Napoli ha numeri di mag­giore spes­sore rispetto ad Osi­m­hen

Nelle prime quindici partite con il Napoli, Hojlund ha dimostrato di essere più prolifico di Osimhen, contribuendo alla recente vittoria contro la Juventus con due gol. La storia delle sfide tra i partenopei e i bianconeri vede grandi prestazioni, tra cui la tripletta di Cavani e la doppietta di Osimhen nel 2023.

Il Napoli ha battuto la Juventus grazie a due gol di Hojlund. Prima di lui Cavani fece una tripletta ai bianconeri e Osimhen una doppietta nel 2023. Il Corriere del Mezzogiorno scrive di Hojlund e lo paragona proprio a Victor Osimhen e Hojlund, percorsi diversi al Napoli. “Rasmus ce l’ha fatta, ha deciso di fatto la sfida con­tro la Juven­tus con due gol da cen­tra­vanti puro: attacco al primo palo su cross di Neres e ottimo lavoro di posi­zio­na­mento sul secondo palo per rac­co­gliere la devia­zione di testa di McKen­nie. Una dop­pietta che ha pre­miato anche il suo ottimo lavoro spalle alla porta vin­cendo il duello con Kelly. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

