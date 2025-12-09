Hockey su ghiaccio la Federazione Internazionale risponde a USA e Canada | La pista di Milano è regolamentare
Dopo settimane di critiche e polemiche da parte dei media statunitensi e canadesi sulle dimensioni della pista di hockey su ghiaccio che ospiterà il torneo maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in cui saranno impegnati i giocatori dell'NHL (che tornano sulla scena a Cinque Cerchi) è arrivata una specifica importante da parte della Federazione Internazionale. LA IIHF, come riporta il sito federale Italia Hockey, ha confermato la conformità e la regolarità dell'impianto dell'Arena Santa Giulia e anche della Milano Rho Ice Hockey Arena, presso la Fiera Milano, dicendo: "La IIHF conferma che le piste della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e della Milano Rho Ice Hockey Arena misureranno 60.
Hockey ghiaccio: Renon frena nel sabato di Alps League. Risale Gherdeina
Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League netti successi esterni per Val Pusteria e Bolzano
Hockey ghiaccio, il derby di Alps League vede Merano superare Cortina
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio IIHF 2026: PostFinance è Official Partner spkl.io/6019A9MCc #MensWorlds Vai su X
-60 GIORNI ALLE OLIMPIADI: HOCKEY UNDER 20 ALLA RHO ICE ARENA Milano entra nella fase più vibrante della preparazione olimpica ospitando, dall’8 al 14 dicembre 2025, un test event decisivo per l’hockey su ghiaccio giovanile. Alla Rho Ice Hockey - facebook.com Vai su Facebook
