Ho pagato 60 euro per un tè un tramezzino e uno spritz e non mi hanno fatto neppure lo scontrino
"Ho pagato 60 euro per uno spritz, un tè con i pasticcini e un tramezzino": la denuncia arriva da Marco Di Stefano, consigliere capitolino di Noi Moderati, che racconta l'esperienza vissuta con la famiglia in un bar di piazza di Popolo nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre.
