Ho pagato 60 euro per un tè un tramezzino e uno spritz | aperitivo amaro in piazza del Popolo

Romatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ho pagato 60 euro per uno spritz, un tè con i pasticcini e un tramezzino”: la denuncia arriva da Marco Di Stefano, consigliere capitolino di Noi Moderati, che racconta l’esperienza vissuta con la famiglia in un bar di piazza di Popolo nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre.La denuncia: “60 euro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ho pagato 60 euroHo pagato l'auto elettrica 50mila euro nel 2022, oggi non la vuole nessuno: il crollo dell'usato che terrorizza i proprietari - Tempo di lettura: 2 minuti Chi ha comprato durante il boom ora si trova con un pugno di mosche in mano. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ho Pagato 60 Euro