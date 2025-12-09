Ho pagato 60 euro per un tè un tramezzino e uno spritz | aperitivo amaro in piazza del Popolo
“Ho pagato 60 euro per uno spritz, un tè con i pasticcini e un tramezzino”: la denuncia arriva da Marco Di Stefano, consigliere capitolino di Noi Moderati, che racconta l’esperienza vissuta con la famiglia in un bar di piazza di Popolo nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre.La denuncia: “60 euro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
