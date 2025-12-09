Ho deciso di cambiare numero di telefono ed eliminare tutti i social Mi causano stress | l’annuncio a sorpresa di Laura Pausini

Laura Pausini dice basta ai social. Con un annuncio su Instagram, la cantante ha reso noto di volersi allontanare dal mondo virtuale e concentrarsi sugli affetti reali. “Riavvicinarmi alla vita mi sta permettendo di sentirmi più serena e più concentrata con le persone reali al mio fianco”, queste le parole scritte in una storia Instagram dall’artista. La Pausini ha dichiarato di aver provato un senso di disagio che le stava causando “ansia e stress”. “Ne avevo e ne ho bisogno, stavo passando troppo tempo davanti allo schermo e questo mi causava ansia e stress ” ha raccontato. “La Pausini ha raccontato di aver avuto difficoltà ad addormentarsi per il pensiero costante di non essere riuscita a rispondere a tutti i messaggi ricevuti durante la giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

