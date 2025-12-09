ho aperto e tutta la casa era a soqquadro

Alessandro, residente a Zola Predosa, condivide l'esperienza di un furto nella sua abitazione di via San Pancrazio, descrivendo il disordine e lo shock appena tornato a casa. Un episodio che ha sconvolto la sua quotidianità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del quartiere.

"Quando sono tornato a casa e ho riaperto la porta, ho trovato tutto sottosopra". Così Alessandro, residente a Zola Predosa, racconta gli attimi successivi al furto subito nella sua abitazione di via San Pancrazio. Un colpo messo a segno lo scorso venerdì sera, che ha permesso ai ladri di portare via oro, vestiti, bottiglie di vino ma anche dispositivi elettronici, tra cui un iPad e un computer, lasciando la casa completamente a soqquadro. "Prima hanno tentato di sfondare la finestra, come dimostrano chiaramente i segni d'urto rimasti sulla superficie, ma il doppio vetro ha retto. Nonostante ciò non si sono comunque dati per vinti e hanno quindi forzato l'infisso, probabilmente con un piede di porco, riuscendo poi ad entrare – riavvolge il nastro il residente –.