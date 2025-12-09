Heskey | I genitori agli allenamenti fanno male i bambini guardano loro e non si concentrano
Emile Heskey è cresciuto in un calcio – Leicester, Liverpool, la nazionale inglese – in cui il mantra per combattere il razzismo allo stadio era “fai finta di niente, ignorali”. Lui proprio non è d’accordo, ha anche creato “Football Safety App”, un nuovo strumento online attraverso il quale i tifosi possono segnalare abusi razzisti nel calcio. Una volta è stato costretto a fuggire da uno stadio con due dei suoi figli, Jaden e Reigan, oggi promettenti ragazzi del Manchester City, mentre li insultavano. I bambini avevano quattro e sei anni. Al Guardian dice che oggi è molto peggio. “ I social hanno peggiorato gli abusi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
“I genitori non dovrebbero mai fermarsi a guardare gli allenamenti dei figli”: l’ex campionessa spiega perché - Secondo l’ex leggenda del calcio femminile Usa Abby Wambach, i genitori dovrebbero limitarsi a tifare durante le partite, allontanandosi dal campo durante il momento dell’allenamento. fanpage.it scrive
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it