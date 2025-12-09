Heskey | I genitori agli allenamenti fanno male i bambini guardano loro e non si concentrano

Emile Heskey è cresciuto in un calcio – Leicester, Liverpool, la nazionale inglese – in cui il mantra per combattere il razzismo allo stadio era “fai finta di niente, ignorali”. Lui proprio non è d’accordo, ha anche creato “Football Safety App”, un nuovo strumento online attraverso il quale i tifosi possono segnalare abusi razzisti nel calcio. Una volta è stato costretto a fuggire da uno stadio con due dei suoi figli, Jaden e Reigan, oggi promettenti ragazzi del Manchester City, mentre li insultavano. I bambini avevano quattro e sei anni. Al Guardian dice che oggi è molto peggio. “ I social hanno peggiorato gli abusi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

