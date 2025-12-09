Harry’s Bar riapre a Firenze | nuova location in via Il Prato vicino al Brindellone
Harry's Bar riapre a Firenze, a due anni dalla chiusura degli storici locali sul lungarno Vespucci in una nuova location. Lungo via Il Prato, non distante dal deposito del Brindellone, uno dei simboli di Firenze e a fianco dell'hotel Villa Medici L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Harry's Bar riapre a Firenze, mantenuti gli arredi storici - A due anni dalla chiusura degli storici locali sul lungarno Vespucci di Firenze, Harry's Bar riapre in una nuova location: lungo via Il Prato, a fianco dell'hotel Villa Medici, da cui sono state prese ... Secondo msn.com
