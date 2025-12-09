Harry' s Bar riapre a Firenze | mantenuti gli arredi storici ma la location è tutta nuova

Firenze, 9 dicembre 2025 - A due anni dalla chiusura degli storici locali sul lungarno Vespucci di Firenze, Harry's Bar riapre in una nuova location: lungo via Il Prato, a fianco dell'hotel Villa Medici, da cui sono state prese in affitto alcune sale al piano terra. Sina Spa, proprietaria del grand hotel, gestisce già il proprio food and beverage attraverso Harry's Bar. Una nuova vita per l'iconico esercizio storico, tra i primi american bar aperti a Firenze, frequentato da intellettuali, artisti e star del cinema, come Richard Burton, Liz Taylor, Burt Lancaster, Greta Garbo, Paul Newman, Margot Hemingway (che usava sedersi sempre sullo stesso sgabello, contrassegnato con un'etichetta ancora presente). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Harry's Bar riapre a Firenze: mantenuti gli arredi storici, ma la location è tutta nuova

