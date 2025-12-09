“Al momento non vedo l’ora che arrivi la pausa. Ho bisogno di staccare la spina, non parlare di Formula 1 con nessuno”. Così un deluso Lewis Hamilton non vede l’ora di staccare la spina dopo una difficile prima stagione alla guida della Ferrari, conclusa senza vittorie e con un rendimento a dir poco deficitario. “Nessuno potrà contattarmi quest’inverno. Non avrò il telefono con me e non vedo l’ora. Staccare completamente la spina”, le parole del campione britannico riportate dall’emittente britannica Sky Sports F1. Alla domanda se fosse mai stato senza telefono per un periodo simile, Hamilton ha risposto: “No, in genere l’ho sempre avuto a portata di mano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hamilton: “Ho bisogno di staccare, getterò il telefono nel cestino”