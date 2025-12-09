hadramawt la resa dei conti tra arabia saudita ed emirati

Un equilibrio che si è spezzato. Nella provincia di Hadramawt lo scontro che da mesi veniva evocato come ipotesi sta diventando realtà. Le ultime ore hanno mostrato con chiarezza che la competizione tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti non è più un confronto politico, ma un conflitto a cielo aperto combattuto attraverso le loro milizie locali. È un passaggio decisivo in un quadro yemenita dove l’intera architettura di influenze, alleanze e contrappesi rischia di collassare. Le due potenze del Golfo, teoricamente alleate, hanno ormai strategie divergenti che non trovano più margine di conciliazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

