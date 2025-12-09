Gwyneth Paltrow insieme al figlio Moses sul red carpet di Marty Supreme | È imbarazzato perché bacio Timothée Chalamet

Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19enne ha fatto il suo debutto accanto alla madre, per sostenerla nonostante sia rimasto «un po' mortificato» dal film. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

gwyneth paltrow insieme al figlio moses sul red carpet di marty supreme 200 imbarazzato perch233 bacio timoth233e chalamet

© Vanityfair.it - Gwyneth Paltrow insieme al figlio Moses sul red carpet di Marty Supreme: «È imbarazzato perché bacio Timothée Chalamet»

Gwyneth Paltrow compie 53 anni: perché piace così tanto al pubblico maschile?

Gwyneth Paltrow compie 53 anni: perché piace così tanto al pubblico maschile?

Gwyneth Paltrow e la sindrome da people pleaser: «Nella mia vita non sono mai riuscita a dire le cose scomode»

Apple Martin, figlia del cantante dei Coldplay e di Gwyneth Paltrow: «Non chiamatemi figlia di papà» - C’è una cosa che fa davvero andare su tutte le furie Apple Martin: se qualcuno le dà della "figlia di papà". Segnala corriere.it