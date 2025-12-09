Il Ring General ha aperto l’episodio di Raw con un messaggio gelido per il 17 volte campione del mondo, promettendo di spezzare il suo spirito nel match finale di sabato Il countdown verso l’ultimo match di Cena. L’episodio di Raw dell’8 dicembre è iniziato con un video dedicato alla vittoria di Gunther su LA Knight, che gli ha garantito il diritto di affrontare John Cena nel suo ultimo match. Il Ring General si è presentato sul ring in abiti civili, accolto dai cori “We want Cena” del pubblico di Kansas City. Gunther ha subito smorzato l’entusiasmo dei fan: “Non fatevi troppe illusioni, perché Cena non verrà stasera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Gunther minaccia John Cena: “Lo costringerò a dire I Give Up”