Guillermo del Toro rivela i dettagli di un progetto di Justice League Dark mai realizzato. Il regista messicano ha condiviso le sue riflessioni sul film tratto dai fumetti DC, che avrebbe potuto essere un'opera grandiosa, ma non ha mai superato le prime fasi di sviluppo. Un'occasione mancata per gli appassionati del genere e dei personaggi oscuri della DC.

Il regista messicano ha parlato del progetto tratto dai fumetti della DC che non è mai andato oltre le prime fasi di sviluppo. Guillermo del Toro ha rivelato qualche dettaglio della versione di Justice League Dark a cui stava lavorando prima che il progetto del film venisse abbandonato. Il regista, parlando durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, ha infatti rivelato che non era nemmeno arrivato alla fase del casting prima che tra le fila dei DC Studios si decidesse di cancellare lo sviluppo del lungometraggio. Uno dei possibili protagonisti Rispondendo alle domande di Josh Horowitz, Guillermo del Toro ha parlato di Justice League Dark dichiarando: "No, non stavo ancora lavorando al casting. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Guillermo del Toro svela i dettagli del film di Justice League Dark mai realizzato: "Sarebbe stato grandioso"

