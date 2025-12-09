Guida TV Sky Cinema e NOW | Baywatch Martedi 9 Dicembre 2025

Scopri la programmazione di stasera su Sky Cinema e NOW, con un focus su

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) irrompe Baywatch, versione action comedy della storica serie anni '90 con Dwayne Johnson e Zac Efron. Mitch guida la sua squadra di bagnini come un commando in bermud. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it