Guerra Ucraina-Russia Zelensky da Meloni | Mi fido di lei Domani invierò agli Usa il nuovo piano | news in diretta

Il presidente ucraino Zelensky è a Roma per incontri con Meloni e il Papa, annunciando l'invio di un nuovo piano agli Stati Uniti. La visita si inserisce nelle dinamiche della guerra tra Ucraina e Russia, con aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie e sui vertici diplomatici in corso.

Ballerina ucraina in fuga dalla guerra: “Se sogno è grazie a una maestra russa”

Trump: "Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta"

Cremlino, la guerra del gelo: come prova a far crollare l'Ucraina

Sulla guerra in Ucraina i cittadini europei la pensano diversamente rispetto ai nostri leader: a differenza loro, non vogliono questo conflitto. E l'unico modo per uscire da questo conflitto è un concreto percorso diplomatico verso la pace. L'Unione europea ha co

Trump intervistato da Politico: «Zelensky usa la guerra per non tenere le elezioni». E ancora: «Ha convinto il disonesto Biden a dargli 350 miliardi di dollari e guarda cosa ha ottenuto, il 25% del suo Paese è scomparso». A sentire Trump, l'Ucraina si sta bomb

