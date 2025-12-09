Guerra Ucraina-Russia Zelensky da Meloni | Mi fido di lei Domani invierò agli Usa il nuovo piano | news in diretta
Il presidente ucraino Zelensky è a Roma per incontri con Meloni e il Papa, annunciando l'invio di un nuovo piano agli Stati Uniti. La visita si inserisce nelle dinamiche della guerra tra Ucraina e Russia, con aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie e sui vertici diplomatici in corso.
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi Zelensky a Roma, vertici con Giorgia Meloni e Papa Leone XIV: "Domani invierò nuovo piano agli USA". Intanto i vertici dell'UE promettono ulteriore sostegno militare a Kiev. Mosca: "Europa e UK sabotano gli accordi di pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it
