Guerra Ucraina-Russia Putin | Donbass è territorio russo Zelensky dopo l’incontro con Meloni e il Papa | Grazie Italia news in diretta
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi Zelensky a Roma, vertici con Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. Intanto i vertici dell'UE promettono ulteriore sostegno militare a Kiev. Mosca: "Europa e UK sabotano gli accordi di pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ballerina ucraina in fuga dalla guerra: “Se sogno è grazie a una maestra russa”
Trump: "Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta"
Cremlino, la guerra del gelo: come prova a far crollare l'Ucraina
Sulla guerra in Ucraina i cittadini europei la pensano diversamente rispetto ai nostri leader: a differenza loro, non vogliono questo conflitto. E l'unico modo per uscire da questo conflitto è un concreto percorso diplomatico verso la pace. L'Unione europea ha co - facebook.com Vai su Facebook
Trump intervistato da Politico: «Zelensky usa la guerra per non tenere le elezioni». E ancora: «Ha convinto il disonesto Biden a dargli 350 miliardi di dollari e guarda cosa ha ottenuto, il 25% del suo Paese è scomparso». A sentire Trump, l’Ucraina si sta bomb Vai su X
Guerra Ucraina, Trump: “Russia vuole fermare la guerra”, Putin: “Pronti a contromisure in caso di confisca asset” - Nelle prossime ore in Florida vertice decisivo tra funzionari USA e ucraini per discutere del piano per porre ... fanpage.it scrive
