Guerra Ucraina-Russia Putin | Donbass è territorio russo Zelensky dopo l’incontro con Meloni e il Papa | Grazie Italia news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi Zelensky a Roma, vertici con Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. Intanto i vertici dell'UE promettono ulteriore sostegno militare a Kiev. Mosca: "Europa e UK sabotano gli accordi di pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ballerina ucraina in fuga dalla guerra: “Se sogno è grazie a una maestra russa”

Trump: "Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta"

Cremlino, la guerra del gelo: come prova a far crollare l'Ucraina

