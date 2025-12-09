Guerra Russia &#8211; Ucraina oggi a Zelensky a Roma per incontrare Papa Leone XIV e Giorgia Meloni Kiev incassa nuovo sostegno UE le news in diretta

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma, il presidente ucraino Zelensky incontrerà il Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni, mentre Kiev riceve un nuovo sostegno dall'Unione Europea. Segui le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, con aggiornamenti sugli sviluppi diplomatici e il supporto internazionale.

Le news in diretta sulla guerra in Ucraina. Oggi Zelensky atteso a Roma, incontrerà Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. Intanto i vertici dell'UE promettono ulteriore sostegno militare a Kiev. 🔗 Leggi su Fanpage.it

