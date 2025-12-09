Guerra Russia – Ucraina oggi a Zelensky a Roma per incontrare Papa Leone XIV e Giorgia Meloni Kiev incassa nuovo sostegno UE le news in diretta

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma, Zelensky incontra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV, mentre Kiev riceve un nuovo sostegno dall'Unione Europea. Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina aggiornano sulla visita del presidente ucraino e sulle iniziative internazionali a sostegno di Kiev.

Le news in diretta sulla guerra in Ucraina. Oggi Zelensky atteso a Roma, incontrerà Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. Intanto i vertici dell'UE promettono ulteriore sostegno militare a Kiev. 🔗 Leggi su Fanpage.it

