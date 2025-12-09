Guerra Russia-Ucraina | il Donbass smilitarizzato e garanzie solide la controproposta agli Usa

L'articolo analizza le recenti evoluzioni nel conflitto tra Russia e Ucraina, focalizzandosi sulla questione del Donbass e sulle garanzie di sicurezza. Si approfondiscono le proposte e le controproposte tra le parti, evidenziando come questi temi siano centrali nel processo di de-escalation e nella ricerca di una soluzione duratura.

Il Donbass - in particolar modo il Donetsk - e le garanzie di sicurezza. L'ultimo miglio si sta giocando su questi due nodi chiave. Non solo per l' Ucraina ma per tutti gli attori in campo. Avere il controllo del Donbass, per Vladimir Putin, significa infatti poter rivendicare davanti ai russi di aver vinto la guerra, giustificando il milione tra morti e feriti nonché un'economia piagata dall'inflazione.

