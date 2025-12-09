guerra preventiva alla russia il capo di stato maggiore della difesa sposa la linea di cavo dragone

L'articolo esplora la posizione condivisa tra l’Italia e la NATO sulla necessità di adottare una strategia più decisa nei confronti della minaccia russa, seguendo le indicazioni del capo di Stato maggiore della Difesa italiano e del presidente del comitato militare della NATO, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Un passo verso un approccio più proattivo in risposta alle sfide della guerra ibrida.

Le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, che aveva invitato l'Alleanza a una postura più aggressiva davanti alla guerra ibrida di Mosca, ricevono la benedizione del capo di Stato Maggiore della Difesa italiano. "L'ammiraglio è il primo consigliere del segretario generale della Nato. Quindi, quanto detto, riflette, in un certo senso, quello che tutti noi pensiamo. Una guerra preventiva è una sorta di comunicazione strategica", ha detto il generale Luciano Portolano, in audizione alla Camera. "Se lo ha pubblicamente annunciato, credo sia stato un parere condiviso della componente politica dell'Alleanza", ha precisato nel suo intervento.