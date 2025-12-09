Guerra preventiva alla Russia il capo di Stato maggiore della Difesa sposa la linea di Cavo Dragone
L'articolo esplora la posizione condivisa tra l’Italia e la NATO sulla necessità di adottare una strategia più decisa nei confronti della minaccia russa, seguendo le indicazioni del capo di Stato maggiore della Difesa italiano e del presidente del comitato militare della NATO, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Un passo verso un approccio più proattivo in risposta alle sfide della guerra ibrida.
Le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, che aveva invitato l’Alleanza a una postura più aggressiva davanti alla guerra ibrida di Mosca, ricevono la benedizione del capo di Stato Maggiore della Difesa italiano. “L’ammiraglio è il primo consigliere del segretario generale della Nato. Quindi, quanto detto, riflette, in un certo senso, quello che tutti noi pensiamo. Una guerra preventiva è una sorta di comunicazione strategica”, ha detto il generale Luciano Portolano, in audizione alla Camera. “Se lo ha pubblicamente annunciato, credo sia stato un parere condiviso della componente politica dell’Alleanza”, ha precisato nel suo intervento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Gaza: 63 morti in una notte, 24 erano bambini. Morire in guerra dopo la fine della guerra, ammazzati da criminali ai quali è stata concessa un'impunità preventiva
Follia Nato: guerra preventiva a Putin
La Nato ammette la possibilità di una guerra preventiva contro la Russia: ogni maschera è definitivamente caduta
L'eliminazione preventiva dei narcotrafficanti ordinata dal Ministro della Guerra Usa solleva questioni inquietanti sullo Stato di diritto - facebook.com Vai su Facebook
L'IBRIDO SPUNTATO Aver annunciato una «guerra ibrida preventiva» contro la Russia ha avuto un solo effetto, secondo me: che Mosca è già corsa ai ripari e che quelle dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone sono già armi spuntate. Certe cose si fanno in Vai su X
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RUSSIA, M5S: PROBLEMA SE PORTOLANO CONCORDA SU GUERRA PREVENTIVA» - I parlamentari M5S Arnaldo Lomuti e Ettore Licheri, insieme agli altri componenti cinquestelle delle commissioni Difesa di Camera e Senato, hanno espresso ... Come scrive agenziagiornalisticaopinione.it
