Guerra in Ucraina l’ultimatum di Trump a Zelensky
Durante un colloquio telefonico di due ore, gli emissari di Trump hanno sollecitato Zelensky a rispondere entro pochi giorni a una proposta di cessate il fuoco, che prevederebbe per Kyiv la rinuncia a parte dei territori occupati in cambio di garanzie statunitensi non dettagliate.
Durante un colloquio telefonico durato due ore, avvenuto sabato scorso, gli emissari Steve Witkoff e Jared Kushner avrebbero sollecitato Volodymyr Zelensky a dare una risposta entro pochi «giorni» alla proposta di cessate il fuoco che avrebbe comportato per Kyiv la rinuncia a parte dei territori occupati, a fronte di garanzie statunitensi non meglio precisate. A riportarlo è il Financial Times, secondo cui il presidente ucraino avrebbe riferito ai leader europei di aver subito una forte pressione a pronunciarsi rapidamente. Le fonti citate dal quotidiano indicano che la scadenza suggerita all’Ucraina lascia intendere l’obiettivo di concludere un’intesa entro Natale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Sulla guerra in Ucraina i cittadini europei la pensano diversamente rispetto ai nostri leader: a differenza loro, non vogliono questo conflitto. E l'unico modo per uscire da questo conflitto è un concreto percorso diplomatico verso la pace.
Trump intervistato da Politico: «Zelensky usa la guerra per non tenere le elezioni». E ancora: «Ha convinto il disonesto Biden a dargli 350 miliardi di dollari e guarda cosa ha ottenuto, il 25% del suo Paese è scomparso». A sentire Trump, l'Ucraina si sta bomb
Russia-Ucraina, pace o guerra totale? Il piano Trump vacilla e spinge l'Europa al limite - Ucraina, bivio decisivo tra pace e guerra: il piano americano divide, l'Ucraina non cede e l'Europa si prepara allo scenario più duro.
Zelensky da Meloni: "Mi fido di lei, colloquio eccellente. Contiamo sull'Italia per avvicinarci alla pace"
