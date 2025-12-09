Guerra in Ucraina l’ultimatum di Trump a Zelensky

Durante un colloquio telefonico di due ore, gli emissari di Trump hanno sollecitato Zelensky a rispondere entro pochi giorni a una proposta di cessate il fuoco, che prevederebbe per Kyiv la rinuncia a parte dei territori occupati in cambio di garanzie statunitensi non dettagliate.

Durante un colloquio telefonico durato due ore, avvenuto sabato scorso, gli emissari Steve Witkoff e Jared Kushner avrebbero sollecitato Volodymyr Zelensky a dare una risposta entro pochi «giorni» alla proposta di cessate il fuoco che avrebbe comportato per Kyiv la rinuncia a parte dei territori occupati, a fronte di garanzie statunitensi non meglio precisate. A riportarlo è il Financial Times, secondo cui il presidente ucraino avrebbe riferito ai leader europei di aver subito una forte pressione a pronunciarsi rapidamente. Le fonti citate dal quotidiano indicano che la scadenza suggerita all’Ucraina lascia intendere l’obiettivo di concludere un’intesa entro Natale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Guerra in Ucraina, l’ultimatum di Trump a Zelensky

Ballerina ucraina in fuga dalla guerra: “Se sogno è grazie a una maestra russa”

Trump: "Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta"

Cremlino, la guerra del gelo: come prova a far crollare l'Ucraina

Sulla guerra in Ucraina i cittadini europei la pensano diversamente rispetto ai nostri leader: a differenza loro, non vogliono questo conflitto. E l'unico modo per uscire da questo conflitto è un concreto percorso diplomatico verso la pace. L'Unione europea ha co - facebook.com Vai su Facebook

Trump intervistato da Politico: «Zelensky usa la guerra per non tenere le elezioni». E ancora: «Ha convinto il disonesto Biden a dargli 350 miliardi di dollari e guarda cosa ha ottenuto, il 25% del suo Paese è scomparso». A sentire Trump, l’Ucraina si sta bomb Vai su X

Russia-Ucraina, pace o guerra totale? Il piano Trump vacilla e spinge l’Europa al limite - Ucraina, bivio decisivo tra pace e guerra: il piano americano divide, l’Ucraina non cede e l’Europa si prepara allo scenario più duro. Come scrive notizie.it