Guerra alla Russia e respingimenti | questa è l'Europa del futuro

L'Europa si trova in una fase di profonda crisi, tra le tensioni con la Russia e le pressioni degli Stati Uniti. Mentre i leader cercano alleanze e sostegno, le risposte ufficiali si concentrano su rafforzamenti militari e politiche di respingimento, delineando un futuro segnato da sfide e instabilità nella regione.

L'Europa vive una crisi strutturale evidente, stretta tra le pressioni di Trump e Putin. Mentre Zelensky cerca sponde a Londra e Roma, Bruxelles si compatta solo su riarmo e respingimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. I vertici Ue vedono Zelensky: “La sovranità va rispettata” Vai su X

Guerra Ucraina-Russia, Kellogg: “Accordo davvero vicino”. - facebook.com Vai su Facebook

Russia, il Cremlino ora cita la «guerra civile» tra le 5 potenziali sfide della società (e c'è anche la crisi economica) - Ma in un contesto come quello russo, un'uscita del genere è diventata ... Secondo ilmessaggero.it