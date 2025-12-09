guardians of the galaxy 2026 prima apparizione conferma gamora come leader

Il universo Marvel si appresta ad assistere a un cambiamento significativo nella guida dei Guardians of the Galaxy. Dopo anni di evoluzione e reinterpretazioni, un nuovo personaggio assumerà il ruolo di leader ufficiale del team, segnando un momento storico e portando con sé un’intensa attesa tra gli appassionati. Il passaggio di testimone avverrà in modo complesso e articolato, consolidando la presenza di personaggi di grande rilevanza all’interno dell’universo narrativo. gamora è la nuova comandante dei guardiani della galassia. Nel recente annuncio ufficiale di Marvel Comics, viene confermato il lancio di una nuova serie a fumetti intitolata Imperial Guardians. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

