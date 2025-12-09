Guardians of the galaxy 2026 prima apparizione conferma gamora come leader
Il universo Marvel si appresta ad assistere a un cambiamento significativo nella guida dei Guardians of the Galaxy. Dopo anni di evoluzione e reinterpretazioni, un nuovo personaggio assumerà il ruolo di leader ufficiale del team, segnando un momento storico e portando con sé un’intensa attesa tra gli appassionati. Il passaggio di testimone avverrà in modo complesso e articolato, consolidando la presenza di personaggi di grande rilevanza all’interno dell’universo narrativo. gamora è la nuova comandante dei guardiani della galassia. Nel recente annuncio ufficiale di Marvel Comics, viene confermato il lancio di una nuova serie a fumetti intitolata Imperial Guardians. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Eidos Montréal, lo studio canadese di Marvel's Guardians of the Galaxy e Deus Ex, era al lavoro su un soft reboot di #LegacyofKain, secondo fonti attendibili. Vai su X
#EidosMontréal, software house canadese nota per Deus Ex e Marvel's Guardians of the Galaxy, è stata decimata dai licenziamenti. - facebook.com Vai su Facebook
Marvel's Guardians of the Galaxy è come i tie-in del passato | Recensione - Con ogni probabilità il risultato finale dipende molto dalle libertà creative concesse agli sviluppatori, e sappiamo bene che lavorare in licenza coi re dell'industria comporta delle linee guida alle ... Lo riporta spaziogames.it
