Grimaldi e la Lega puntano alla vicepresidenza in consiglio regionale
Il centrodestra in Regione lavora per consolidare la propria unità in vista di una fase politica complessa. Tra le candidature interne, emerge il nome di Massimo Grimaldi, considerato un elemento chiave per ridefinire gli equilibri e rafforzare le chances di ottenere la vicepresidenza nel consiglio regionale.
Il centrodestra prova a compattarsi per affrontare una fase politica delicatissima in Regione, e nella partita delle nomine interne spunta un nome capace di ridisegnare gli equilibri: Massimo Grimaldi. È lui la figura sulla quale la Lega punta con decisione per ottenere un ruolo di primo piano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
