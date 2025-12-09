anticipazioni sulla nuova serie Lanterns nel DC Universe. Nel contesto dell’espansione delle produzioni televisive e cinematografiche dedicate ai personaggi DC, Lanterns emerge come uno dei progetti più attesi. Questa serie, prodotta da James Gunn, promette di portare sullo schermo alcuni dei protagonisti più iconici dell’universo dei Green Lantern. L’articolo analizza i dettagli noti, i personaggi coinvolti e le implicazioni per l’intera fase futura del DC Universe. il focus principale su John Stewart e le sue prospettive nel DCU. un ruolo centrale per John Stewart. Tra i personaggi principali di Lanterns troviamo John Stewart, interpretato da Aaron Pierre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Green lantern show di HBO conferma il ruolo di james gunn nel futuro della dc