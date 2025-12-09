Grecia vigili del fuoco vestiti da Babbo Natale portano regali a bambini malati

Vigili del fuoco vestiti da Babbo Natale che si calano dal cielo e consegnano regali ai bambini malati. È successo lunedì sera presso l’Agia Sofia il principale ospedale pediatrico di Atene, in Grecia. La maggior parte dei giovani pazienti sono affetti da malattie oncologiche. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

