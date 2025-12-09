Gravissimo incidente mortale bus si schianta | a bordo tutti ragazzi

Un’alba gelida, una strada immersa nell’oscurità e un silenzio improvvisamente squarciato. Nessuno poteva immaginare quello che stava per accadere: le vite cambiano in un istante, lasciando dietro uno strascico di paura e domande senza risposta.Erano circa le 7 quando un impatto frontale violentissimo ha sconvolto la quiete: un’ auto e una corriera carica di studenti e pendolari si sono scontrate, lasciando la strada segnata da lamiere contorte e urla di terrore. Per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare: la morte è arrivata sul colpo. >> Incidente micidiale in autostrada, tutto bloccato: soccorsi sul posto e sirene ovunque Immediatamente, la notizia dell’incidente si è diffusa come un’onda d’urto, scuotendo famiglie e comunità locale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it