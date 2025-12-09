Grave scontro al Portuense tra furgone e Mercedes un morto e un ferito

Un grave incidente si è verificato questa mattina nella zona Portuense di Roma, coinvolgendo un furgone e una Mercedes. L'impatto ha provocato una vittima e un ferito, lasciando la comunità sotto shock. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Tragedia sulla strada in zona Portuense a Roma, dove stamattina presto c'è stato un incidente con un morto e un ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

