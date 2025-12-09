Grave incidente in autostrada a Milano | allertato l' elisoccorso traffico in tilt

Milanotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico in tilt lungo l'Autostrada A4, in direzione Venezia, a causa di un incidente stradale avvenuto attorno alle 10 di martedì, tra l'uscita Rho e la Barriera Milano Ghisolfa A50 (Tangenziale Ovest). Grave incidente sull'A4Sul posto l'Agezia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

grave incidente autostrada milanoGrave incidente in autostrada nel Milanese: ci sono anche due bambini tra i feriti, coda chilometrica - Nel primo pomeriggio di martedì, diversi veicoli si sono scontrati nel tratto tra l'uscita Binasco e la Barriera Milano Ovest. Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente Autostrada Milano