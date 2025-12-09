Grave falla è solo la punta dell’iceberg | la denuncia del Garante dopo l’evasione di Taulant Toma da Opera
Dopo la fuga di Taulant Toma dal carcere di Opera, il Garante dei detenuti ha denunciato a Fanpage.it una grave condizione di sovraffollamento e carenza di personale: "Sintomi del collasso dell'intero sistema". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Google ha rilasciato urgentemente un nuovo aggiornamento di sicurezza per il browser Chrome per correggere una grave vulnerabilità, denominata CVE-2025-13223. Questa falla è classificata come zero-day, il che significa che è stata scoperta solo dopo es - facebook.com Vai su Facebook
Scrive @bubinoblog 'Grave problema Auditel. Non rilevata #Canale5 dalle 16:19 a fine giornata. Dati per ora sconosciuti di #CadutaLibera, #LaRuotadellaFortuna, #GrandeFratello. #AscoltiTv" Per me non sarà fatta apposta perché 2 sono un floppone? Vai su X
Sul tuo telefono c’è una funzione nascosta che ti apre un mondo: ti risolve ogni problema lopinionista.it
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al ... lopinionista.it
MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX ilfattoquotidiano.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Marcell Jacobs al veleno: “Mi hanno spento la scintilla, preso in giro dalla Fidal. Tamberi? Ecco cosa ... gazzettadelsud.it
Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League sport.periodicodaily
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso thesocialpost.it
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al ... lopinionista.it
MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX ilfattoquotidiano.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Marcell Jacobs al veleno: “Mi hanno spento la scintilla, preso in giro dalla Fidal. Tamberi? Ecco cosa ... gazzettadelsud.it
Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League sport.periodicodaily
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso thesocialpost.it