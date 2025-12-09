Grave falla è solo la punta dell’iceberg | la denuncia del Garante dopo l’evasione di Taulant Toma da Opera

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la fuga di Taulant Toma dal carcere di Opera, il Garante dei detenuti ha denunciato a Fanpage.it una grave condizione di sovraffollamento e carenza di personale: "Sintomi del collasso dell'intero sistema". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica