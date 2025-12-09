Grande Fratello | Voi siete fuori! Chi sono gli eliminati E chi i finalisti

Nell'ultimo appuntamento del Grande Fratello 2025 si delineano le ultime sorprese: eliminazioni shock, finalisti inaspettati e televoti decisivi. La tensione raggiunge il suo apice in una serata cruciale che cambierà per sempre il volto della Casa, tra emozioni forti e colpi di scena improvvisi.

Roma. L'ultimo miglio del Grande Fratello 2025 si trasforma in una serata di svolte, nervi tesi e televoti lampo che ridisegnano la Casa a una settimana dalla finale. Una semifinale fitta, movimentata dalla conduzione di Simona Ventura, che apre lo show con un "Fuoco cammina con me" in perfetto stile Twin Peaks, prima di lasciare spazio al ritmo serrato delle decisioni decisive. Undici in partenza, cinque alla meta provvisoria, con eliminazioni a catena e un pubblico chiamato più volte a ribaltare gerarchie e destini dei concorrenti. La bufala e gli eliminati. Nel corso della vigilia era circolata online la voce del presunto ingresso di Elodie nella Casa per un faccia a faccia con Domenico, ma il rumor si è rivelato totalmente infondato e la cantante non ha preso parte alla puntata.