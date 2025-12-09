Grande Fratello | Simone Francesca Benedetta Donatella e Rasha eliminati chi sono i finalisti

Cinque concorrenti sono stati eliminati nella puntata del Grande Fratello di lunedì 8 dicembre. Simone, Francesca, Benedetta, Donatella e Rasha hanno perso al televoto e sono stati costretti a lasciare la casa a un passo dalla finale. Domenico e Omer in nomination: chi sono i concorrenti in finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

